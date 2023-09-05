5 сентября, 17:38,
обновлено 5 сентября, 17:53

Белый дом сообщил о желании Байдена провести переговоры с Си Цзиньпином

По словам помощника американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана, на данный момент никаких контактов не запланировано

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, но на данный момент никаких контактов не запланировано. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов.

Его спросили, запланированы ли в ближайшем будущем какие-либо контакты глав двух государств. "Пока ничего не запланировано. Но президент уже говорил, что он с нетерпением ждет продолжения разговора, который он провел с председателем [КНР] Си [Цзиньпином] на [полях саммита Группы двадцати на острове] Бали в прошлом году. Он всецело намерен сделать это в ближайшие месяцы", - ответил советник американского лидера. 

Теги:
СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, ДжоСалливан, Джейк
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