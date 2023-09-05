Профильный комитет Рады одобрил кандидатуру Умерова на пост министра обороны Украины

Голосование в парламенте по вопросу о назначении нового главы ведомства состоится 6 сентября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Комитет Верховной рады по вопросам обороны одобрил кандидатуру Рустема Умерова на пост министра обороны Украины вместо отправленного в отставку Алексея Резникова.

"Комитет ВРУ [Верховной рады Украины] по вопросам обороны поддержал Рустема Умерова на должность министра обороны Украины", - сообщил в своем Telegram-канале депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

По его словам, кандидатуру Умерова, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским, единогласно поддержали все 17 членов комитета. Голосование в Раде по вопросу о назначении нового министра обороны состоится в среду, 6 сентября, сообщил Железняк.

3 сентября на фоне очередного коррупционного скандала в Минобороны Зеленский объявил о решении сменить главу ведомства Резникова на Умерова. Резников 4 сентября подал в Раду заявление об отставке, а 5 сентября украинский парламент проголосовал за его увольнение с должности. В тот же день Зеленский внес на утверждение парламента на пост главы военного ведомства кандидатуру Умерова, который ранее занимал пост главы Фонда государственного имущества.