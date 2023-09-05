Кеннеди - младший усомнился в целесообразности выделения США средств на помощь Украине

С начала президентства Джо Байдена Соединенные Штаты выделили Украине более $43,7 млрд в качестве военной помощи

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди - младший усомнился в целесообразности выделения Вашингтоном средств на военную поддержку Киева. С такой оценкой он выступил в соцсети X (прежнее название - Twitter).

Кеннеди, претендующий на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2024 года, прокомментировал высказывания американских сенаторов Митта Ромни (республиканец, от штата Юта) и Ричарда Блюменталя (демократ, от штата Коннектикут). По словам Кеннеди, законодатели считают "оправданным вложением" выделение средств на поддержку Украины, при этом, по его словам, они проявляют равнодушие в отношении потерь среди украинских военных, а также демонстрируют "тотальное безразличие" к тому, какое влияние конфликт оказывает на экономику США.

"Как вы считаете, [выделение] свыше $100 млрд по-прежнему будет для вас оправданным?" - задался вопросом политик.

С начала президентства Джо Байдена Соединенные Штаты выделили Украине более $43,7 млрд в качестве военной помощи.