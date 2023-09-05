Президент Замбии предостерег потенциальных путчистов от попыток захвата власти

Как заявил Хакаинде Хичилема, власти не позволят этого сделать

ПРЕТОРИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Замбии Хакаинде Хичилема предостерег потенциальных заговорщиков от попыток поставить под угрозу конституционный порядок и стабильность в стране.

"Тем, кто думают, что мы добры, а они могут нарушать законы и тешить себя мечтами о незаконном захвате власти, в том числе путем государственного переворота, мы говорим, что достанем их", - цитирует лидера республики медиагруппа Би-би-си.

Хичилема, который победил на выборах летом 2021 года, не сообщил, кого именно он имеет в виду, говоря об угрозе свержения законных властей.

С момента обретения Замбией в 1964 году независимости там было предпринято несколько попыток захвата власти путем госпереворота. Ни одна из них успехом не увенчалась.