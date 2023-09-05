Госдеп не подтвердил визит Блинкена в Киев

Замглавы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что у него нет объявлений по поводу какой-либо официальной поездки

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Замглавы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател не стал подтверждать данные о возможном визите госсекретаря Энтони Блинкена в Киев.

"У меня нет объявлений по поводу какой-либо официальной поездки", - сказал он на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать утверждения в СМИ о том, что Блинкен посетит 6 сентября украинскую столицу.

Ранее издание "Зеркало недели" со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что госсекретарь отправится в Киев. При этом издание не привело подробностей о программе возможного визита и о том, какие вопросы намерен обсудить глава американской дипломатии с украинским руководством.

В прошлый раз Блинкен посещал Украину в сентябре 2022 года.