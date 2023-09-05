США заранее предупредили Россию об учебном пуске ракеты Minuteman III 6 сентября

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Командование глобального удара ВВС США проведет испытательный пуск МБР

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Американская администрация заранее предупредила Россию о намерении провести 6 сентября учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Он подчеркнул, что Командование глобального удара ВВС США проведет 6 сентября утром испытательный пуск МБР, "не оснащенной боезарядом, с базы Ванденберг [американских] Космических сил" в штате Калифорния. Как добавил Райдер, "в соответствии с существующими двусторонними обязательствами США передали предварительное уведомление о пуске и заблаговременно уведомили российское правительство".