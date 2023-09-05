США могут расширить санкции в свете якобы нарастающего сотрудничества РФ и КНДР

Как заявили в Госдепе, США "открыто заявляют о возможных последствиях для любой страны, которая предпринимает действия с целью поддержки России"

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. США рассматривают возможность введения дополнительных ограничительных мер в свете якобы набирающего обороты военно-технического сотрудничества России и КНДР. Об этом заявил на брифинге заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

Его попросили прокомментировать изложенную газетой The New York Times версию о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Представитель Госдепартамента утверждал, что переговоры о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном "активно продвигаются". При этом, по его словам, в Вашингтоне полагают, что лидер КНДР "ожидает продолжения этих дискуссий, в том числе посредством дипломатического взаимодействия на уровне лидеров в России".

Как отметил Пател, США "открыто заявляют о возможных последствиях для любой страны, которая предпринимает действия с целью поддержки России". "Вы неоднократно видели, как мы принимаем соответствующие меры", - сказал он. "Я не стану сейчас что-либо анонсировать, но, разумеется, мы должным образом согласуем [действия] с нашими союзниками и партнерами, в том числе в регионе, и сделаем необходимые соответствующие шаги", - добавил представитель внешнеполитического ведомства.

В понедельник газета The New York Times со ссылкой на источники изложила версию, согласно которой Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию. Он, как утверждает издание, может встретиться во Владивостоке с Путиным в середине месяца. Кремль не сообщал о планах проведения такой встречи.

На прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби проинформировал, что США намерены ввести новые санкции и принять другие меры против России и КНДР в связи с тем, что Москва и Пхеньян якобы наращивают военно-техническое сотрудничество. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление из Вашингтона о том, что Путин и Ким Чен Ын якобы обменялись письмами, сообщил, что Россия и КНДР поддерживают добрые и взаимоуважительные отношения и контакты на разных уровнях.