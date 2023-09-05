В Белом доме сообщили, что жена Байдена легко переносит коронавирус

Результаты тестирования самого президента отрицательные, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Жена президента США Джилл Байден легко переносит коронавирус, результаты тестирования самого президента Джо Байдена отрицательные, он соблюдает все меры предосторожности. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"У первой леди наблюдаются легкие симптомы, она останется в Делавэре на неделю. Результаты теста президента Байдена были отрицательными вчера и сегодня. У него нет никаких симптомов", - сказала она, добавив, что американский лидер будет придерживаться всех правил Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в частности носить маску внутри помещений и рядом с людьми, поскольку он контактировал с супругой.

Журналисты спросили у помощника американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана, который также принимал участие в брифинге, есть ли у администрации резервный план действий на случай, если тест Байдена все же окажется положительным в то время, как он направится в Индию для участия в саммите G20, или накануне поездки. Салливан ответил, что администрация обладает достаточным опытом для урегулирования подобных проблем, и напомнил, что "разные лидеры в разные времена участвовали в событиях виртуально".