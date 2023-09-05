Байден выдвинул кандидатуру нового координатора США по санкциям

Это Эрик Вудхаус, он сейчас занимает должность заместителя помощника госсекретаря

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена выдвинула кандидатуру Эрика Вудхауса, занимающего сейчас должность заместителя помощника госсекретаря, на пост координатора национальной санкционной политики. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Вудхаус в настоящее время является заместителем помощника руководителя американского внешнеполитического ведомства по вопросам, касающимся рестрикций, а также выделения средств на реагирование на различные угрозы. В прошлом он был советником заместителя министра финансов США.

В случае утверждения кандидатуры Вудхауса сенаторами он станет координатором санкционной политики Госдепартамента в дипломатическом ранге посла. Эту должность до последнего времени занимал Джеймс О'Брайен, которого Байден выдвинул кандидатом на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.