ВМС Тайваня получат новое спасательное судно в январе

Судно имеет длину 87 м и ширину 15,5 м

ГОНКОНГ, 5 сентября. /ТАСС/. Военный флот Тайваня получит на вооружение новое спасательное судно в январе 2024 года. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

Как указали источники агентства, проект носит название "Аньхай". Корабль недавно был спущен на воду. Судно имеет длину 87 м и ширину 15,5 м. Его полное водоизмещение составляет 3,25 тыс. тонн, при этом оно способно развивать максимальную скорость в 18 узлов (33 км/ ч).

Корабль будет оснащен водолазным колоколом с глубиной погружения до 100 м, а также необитаемым подводным аппаратом, который сможет работать на глубине до 500 м. Новое спасательное судно будет использоваться в спасательных операциях, а также для буксировки вышедших из строя кораблей.

В общей сложности на программу "Аньхай" ВМС Тайваня выделили с 2019 по 2024 год 3,66 млрд новых тайваньских долларов (около $114,6 млн).

В настоящее время в составе флота острова находится одно спасательное судно проекта "Паньши".