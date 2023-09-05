Белый дом рассчитывает, что Конгресс одобрит дополнительное финансирование для Киева

Американская администрация ведет переговоры с Конгрессом на эту тему

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Американская администрация ведет конструктивные переговоры с Конгрессом на тему дополнительного финансирования для Украины и рассчитывает, что ей удастся убедить законодателей одобрить запрос президента Джо Байдена. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы прямо сейчас очень тесно работаем с Конгрессом над пакетом дополнительного финансирования. <...> Мы работаем и с Сенатом, и с Палатой представителей", - сказал он.

В середине августа госсекретарь Энтони Блинкен призвал законодателей "немедленно утвердить запрос" Байдена на дополнительную помощь в размере $24,1 млрд.

На брифинге Салливана спросили, получал ли Байден от Конгресса гарантии того, что США смогут и дальше помогать Украине. Помощник президента отметил, что "не готов говорить о каких-либо гарантиях", но назвал переговоры в обеих палатах конструктивными. "Они проходят в положительном ключе, они субстантивные. Мы ожидаем, что сможем прийти [к согласию] по этому пакету, чтобы Украина получила все необходимое", - добавил Салливан.

Вашингтонская администрация запросила 10 августа у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву, а также $8,5 млрд на содействие Украине и некоторым другим странам в сферах экономики и безопасности. Как подчеркнул в связи с этим посол России в США Анатолий Антонов, запрос Белого дома демонстрирует стремление Вашингтона помогать Киеву "до последнего украинца", однако попытки американской стороны нанести поражение Москве обречены на провал.