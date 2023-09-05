Обозреватель Washington Examiner: Байден совершил ошибку, не отправившись на саммит АСЕАН

По мнению Тома Рогана, президенту США следовало лично присутствовать в Джакарте, так как значение АСЕАН возрастает, по мере того как Китай наращивает усилия, чтобы стать лидером в регионе

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Решение президента США Джо Байдена не принимать участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходит с 5 по 7 сентября в Джакарте, ошибочно ввиду роста активности Китая, который стремится к лидерству в регионе. Такое мнение выразил внешнеполитический обозреватель сетевого издания Washington Examiner Том Роган.

"Президент Джо Байден совершил крупную ошибку, не участвуя в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, который проходит в Индонезии на этой неделе. <...> Байден отправил вместо себя вице-президента Камалу Харрис, но это мало поможет сгладить ощущение высокомерия со стороны США, которое вызвало в Джакарте отсутствие [Байдена]. Единственное, что может служить утешением, - Си Цзиньпин также не примет участие в саммите АСЕАН", - считает он.

По мнению Рогана, Байдену следовало лично присутствовать в Джакарте, так как значение АСЕАН возрастает, по мере того как Китай наращивает усилия, чтобы стать лидером в регионе.