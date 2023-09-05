ФРГ передала Украине более 10 тыс. снарядов для ЗСУ Gepard и 32 грузовых автомобиля

Согласно обновленному списку военной помощи, Берлин также передал Киеву четыре машины пограничной службы, 20 тыс. очков для стрельбы, несколько прицепов и полуприцепов, а также 26 880 патронов калибра 40 мм

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Германия на минувшей неделе поставила на Украину свыше 10 тыс. снарядов, предназначенных для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, один танковый мостоукладчик Biber и 32 грузовых автомобиля Zetros. Это следует из обновленного списка военной помощи, которую Берлин предоставил Киеву или планирует оказать в будущем.

Кроме того, Германия передала Украине четыре машины пограничной службы, 20 тыс. очков для стрельбы, несколько прицепов и полуприцепов, а также 26 880 патронов калибра 40 мм.

23 августа в видеообращении к участникам форума "Крымская платформа" глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что ее страна предоставила Украине с начала нынешнего конфликта помощь на сумму более €22 млрд: от палаток и генераторов до танков и новейших систем противовоздушной обороны. Берлин, по ее словам, "продолжит оказывать эту поддержку столько, сколько потребуется". Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. Сейчас Киев хочет получить дальнобойные ракеты Taurus, но власти в Берлине не спешат принимать решение по этому вопросу.

Россия неоднократно затрагивала тему непрекращающихся поставок оружия на Украину. Как ранее заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва не оставит усилий по привлечению внимания мирового сообщества, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, к накачке киевского режима западным оружием.