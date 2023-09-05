Судан примет участие в 78-й сессии Генассамблеи ООН

Делегацию возглавит руководитель Суверенного совета республики, командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан

КАИР, 5 сентября. /ТАСС/. Суданская делегация во главе с руководителем Суверенного совета страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом примет участие в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая открылась во вторник в Нью-Йорке. Об этом сообщил информационный портал Sudan Tribune со ссылкой на заявление суданского Минфина.

"Министр финансов и экономического планирования Джибриль Ибрагим будет сопровождать аль-Бурхана в Соединенные Штаты для участия во встречах, которые запланированы на период с 20 по 25 сентября", - приводит портал заявление ведомства. По его информации, в состав делегации также войдет исполняющий обязанности министра иностранных дел Али ас-Садик.

Ситуация в стране обострилась в апреле из-за разногласий между аль-Бурханом и командующим силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в Мерове, а также в Хартуме. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, более 4 тыс. человек были убиты в Судане вследствие вспыхнувшего конфликта.