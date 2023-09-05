В Канаде изучают информацию о возможном обучении бывшими канадскими военными пилотов КНР

Как заявили в Минобороны Канады, если факты подтвердятся, то бывшим военнослужащим ВВС страны будет грозить либо крупный штраф, либо до 14 лет тюрьмы

ОТТАВА, 5 сентября. /ТАСС/. Королевская канадская конная полиция (национальная полиция) проводит расследование относительно данных о том, что бывшие военнослужащие ВВС Канады могут заниматься обучением пилотов ВВС Китая. Об этом телеканалу Global News сообщил источник в ведомстве.

Каких-либо подробностей относительно расследования не приводится. Как отмечает Global News, осенью прошлого года вещательная корпорация BBC сообщала о том, что бывшие британские пилоты, предположительно, участвуют в программе по обучение китайских летчиков. Отмечалось, что за это они получают годовую зарплату до $350 тыс. О канадских военных тогда не упоминалось.

Как заявили Global News в Минобороны Канады, если факты подтвердятся, то бывшим военнослужащим ВВС страны будет грозить либо крупный штраф, либо до 14 лет тюрьмы. В ведомстве пояснили, что даже бывшие военнослужащие должны соблюдать положения канадского Закона о безопасности информации. За несоблюдение его положений, что может нанести ущерб канадским национальным интересам, предусмотрена в том числе уголовная ответственность.