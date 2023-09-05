5 сентября, 20:59
Военная операция на Украине

США уверены, что эффективно отслеживают поставляемые на Украину вооружения

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что Киев "продолжает соблюдать договоренности"

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов уверена, что эффективно отслеживает поставляемые на Украину вооружения, несмотря на сообщения о высоком уровне коррупции. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Хроника событий 5 сентября 2023 года

Его попросили прокомментировать слова президента Литвы Гитанаса Науседы, который констатировал, что проявления коррупции среди представителей украинских властей негативно влияют на поставки вооружений и предоставление другой помощи Киеву.

"Мы уверены в том, что предпринятые нами шаги позволяют отслеживать [военные] средства, которые мы поставляем Украине. Сама Украина продолжает соблюдать договоренности, которые мы достигли. Что касается помощи США в области безопасности, то за этим мы продолжим внимательно следить. Но и по сей день мы уверены в своей способности следить за [военными] средствами, которые мы должны отслеживать", - ответил Райдер. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация