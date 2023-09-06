Саммит двенадцати стран Междуморья начинает работу в Бухаресте

Ожидается, что президент Румынии Клаус Йоханнис отчитается о результатах председательства страны в организации

БУХАРЕСТ, 6 сентября. /ТАСС/. Саммит Междуморья или Инициативы трех морей (I3M) пройдет в среду в Бухаресте. Об этом сообщили в администрации президента Румынии.

В уже восьмом по счету форуме примут участие представители всех 12 членов инициативы, ее стратегические партнеры - США, Еврокомиссия и Германия, некоторые специальные приглашенные - Великобритания, Греция, Молдавия, Турция, Украина, Франция и Япония, а также представители международных организаций - Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, ОЭСР, МВФ и Всемирного банка.

В ходе саммита президент Румынии Клаус Йоханнис отчитается о результатах председательства страны в организации (июнь 2022 года - сентябрь 2023 ода.). Он предложит создать новый инвестиционный фонд, а также рассмотреть возможность создания инновационного фонда. Будет обновлен список приоритетных стратегических проектов Междуморья.

По итогам форума участники примут Совместную декларацию саммита, в которой будут намечены направления работы по развитию приграничных взаимных соединений в области транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры, а также по развитию финансовых инструментов организации. В документе будет зафиксировано, что Греция станет 13-м членом Инициативы трех морей, а Украина и Молдавия получат статус ассоциированных участников.

В четверг будет проведен деловой форум I3M.

Междуморье - неформальное объединение 12 стран (Австрии, Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии, Чехии и Эстонии), расположенных в регионе между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Первая встреча в рамках инициативы состоялась в 2016 году.