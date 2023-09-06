Политик США считает нечестными заявления властей о подконтрольности помощи Украине

Представители Республиканской партии ранее неоднократно просили администрацию президента США провести аудиторскую проверку средств, выделяемых на поддержку властей в Киеве

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Претендент на пост президента США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами считает, что заявления американских властей о том, что они тщательно отслеживают финансовую и военную помощь Украине, не соответствуют действительности.

"Естественно, ведущие СМИ и правящая элита будут настаивать на том, что все деньги, которые США направляют на поддержку Украины, строго "учитываются и проходят аудит", - написал он на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). - Это смешнее любой шутки, которую [президент Украины Владимир] Зеленский мог написать, будучи комиком <...>. Заявления о том, что за всеми деньгами и военным оборудованием, которые отправляются на Украину, внимательно следят, являются глубоко нечестными".

Представители Республиканской партии ранее неоднократно просили администрацию президента США Джо Байдена провести аудиторскую проверку средств, выделяемых на поддержку властей в Киеве. В августе член Палаты представителей Конгресса Лорен Боберт (республиканка, от штата Колорадо) заявила, что американским законодателям не следует одобрять запрос Белого дома о выделении дополнительных средств на помощь Украине, и выразила недовольство отсутствием аудиторских проверок.

Вашингтонская администрация запросила 10 августа у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву, а также $8,5 млрд на содействие Украине и некоторым другим странам в сферах экономики и безопасности. Как подчеркнул в связи с этим посол России в США Анатолий Антонов, запрос Белого дома демонстрирует стремление Вашингтона помогать Киеву "до последнего украинца", однако попытки американской стороны нанести поражение Москве обречены на провал.