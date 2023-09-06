США поставят Тайваню 11 установок HIMARS и 64 тактические ракеты ATACMS в 2024 году

По данным газеты "Цзыю шибао", в пакет также войдут два симулятора для подготовки экипажей

ГОНКОНГ, 6 сентября. /ТАСС/. Тайвань получит от США 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в 2024 году. Об этом сообщила газета "Цзыю шибао".

По ее данным, в пакет также войдут два симулятора для подготовки экипажей и 64 тактические ракеты ATACMS. На эти цели в бюджете на 2024 год заложено финансирование объемом 6,85 млрд новых тайваньских долларов (около $214 млн).

Оборонное ведомство Тайваня планирует направить в следующем году в США 30 специалистов для обучения по программам операторов и технического персонала по обслуживанию пусковых комплексов, которые позже станут инструкторами в вооруженных силах острова. Курс обучения продлится 90 дней и должен пройти между февралем и октябрем будущего года. Как отмечает газета, обозначенные временные рамки могут говорить о том, что поставка 11 пусковых установок должна состояться во второй половине 2024 года.

Вторая партия из 18 пусковых установок HIMARS будет передана Тайваню в 2027 году. Также в нее должны войти 864 обычные и 20 тактических ракет.

Сделка по покупке HIMARS была заключена после того, как Тайвань отказался от намерений приобрести у США 40 самоходных гаубиц M-109A6 Paladin: эти планы были пересмотрены Тайбэем после уведомления Вашингтона о задержке этих поставок до 2026 года.

3 сентября газета "Тайбэй шибао" сообщила о том, что США до конца года поставят Тайваню семь систем дистанционного минирования M136 Volcano. Контракт на поставку 14 таких систем за 4,54 млрд новых тайваньских долларов (около $146 млн) был заключен в июне этого года. Оставшиеся семь таких машин будут переданы до 2026 года.

Закупки вооружений

США являются основным поставщиком вооружений для армии Тайваня. В настоящее время портфель невыполненных поставок американского оружия острову составляет около $19 млрд.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.