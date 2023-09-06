5 сентября, 21:44
Попытка госпереворота в Нигере

СМИ: мятежники в Нигере не пускают к послу Франции диппредставителей ЕС и Испании

Мотивы мятежников не уточняются

ДУБАЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Захватившие власть в Нигере мятежники не пропускают к послу Франции Сильвену Итте, который все еще остается в Ниамее, дипломатических представителей Евросоюза и Испании. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

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Мотивы мятежников не уточняются.

25 августа военные нигерские власти заявили, что французский посол и его супруга должны покинуть страну в течение 48 часов. Однако они отказались подчиниться и остались в здании диппредставительства в Ниамее. МИД Франции в свою очередь заявил, что мятежники не имеют права требовать от посла покинуть страну, поскольку агреман (согласие на прием дипломата) выдают "исключительно законные власти Нигера". 2 сентября суд Ниамея издал постановление, согласно которому лишенный аккредитации французский посол должен быть выслан из страны. 

Теги:
НигерИспанияФранцияПопытка госпереворота в Нигере
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