Швейцарская НПО рассказала о широкомасштабной коррупции в Одессе

"Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности" опубликовала доклад, в котором, в частности, утверждается, что в городе "фактически невозможно получить разрешение на строительство без взяток, исчисляющихся тысячами долларов"

ЖЕНЕВА, 6 сентября. /ТАСС/. Швейцарская неправительственная организация "Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности" опубликовала доклад, в котором рассказала о широкомасштабной коррупции в Одессе, в том числе за счет организации поставок по зерновому коридору, а также о возросшей роли офиса президента Украины Владимира Зеленского в этой области.

Так, в 48-страничном документе утверждается, что в городе "фактически невозможно получить разрешение на строительство без взяток, исчисляющихся тысячами долларов", а организация зернового коридора сопровождалась обложением экспортеров данью. По информации одних источников, речь шла о взятках из расчета 40 центов за тонну зерна, тогда как другие утверждали, что вместо положенного таможенного сбора в 2% с экспортеров брали 4%, предлагая вариант с оплатой наличными в размере 3%. Также НПО обращает внимание на "крупнейшую коррупционную схему" с вывозом 1 млн тонн зерна через фирмы - посредники и фиктивные компании, которая, согласно данным Бюро экономической безопасности (БЭБ), на которые ссылается организация, нанесла государству ущерб на сумму $5,2 млрд в виде невыплаченных налогов.

"С началом конфликта законопроект по реформированию Службы безопасности Украины (СБУ) и формальным упразднением ее антикоррупционного управления был поставлен на паузу и возникла серая зона в вопросе борьбы с экономическими преступлениями между БЭБ и СБУ. <...> Главный приз - контроль над Одесским портом, и здесь СБУ полностью взяла его под свой контроль, вытеснив Департамент стратегических расследований, хотя Государственная фискальная служба и БЭБ по-прежнему присутствуют в порту", - отмечается в докладе.

"Интересно отметить назначение в конце мая 2023 года губернатором Одесской области Олега Кипера, главного прокурора Киева. Кипер, ранее не имевший права занимать государственные должности, до этого работал внештатным советником Андрея Ермака, занимавшего пост замглавы офиса президента (ОП). Его назначение, вероятно, укрепляет неофициальную вертикаль власти между ОП и Одессой, которая, как утверждается, уже меняет динамику коррупции: по словам одного из источников, ОП теперь полностью определяет размер коррупционных поборов во всех областях", - указывают в НПО.