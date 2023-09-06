WP: США нужна помощь глобального Юга по Украине

Обозреватель газеты Дэвид Игнейшес пишет, что сейчас эти государства мало верят обещаниям помощи со стороны Соединенных Штатов и не поддерживают их позицию

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Вашингтон нуждается в содействии стран глобального Юга для достижения желаемого американской стороной результата на Украине, однако сейчас эти государства мало верят обещаниям помощи со стороны США и не поддерживают их позицию. Такая оценка приводится в авторской колонке ведущего внешнеполитического обозревателя газеты The Washington Post Дэвида Игнейшеса.

По его оценке, президенты США на сессии Генассамблеи ООН традиционно выступают с обещаниями, "что, несмотря на навязчивое внимание к России и Китаю, Америка на самом деле по-настоящему заботится о наиболее нуждающихся в мире странах". "Вызывает ли удивление то, что глобальный Юг, как называют сейчас развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки, по всей видимости, все больше убеждается в том, что США поддерживают его лишь на словах?" - отметил обозреватель, констатировав, что эти государства по большей части не поддерживают позицию США по Украине. По его мнению, в странах глобального Юга задаются вопросами: "Почему все внимание достается Украине, когда в других частях мира тоже страдают? Почему все аплодисменты достаются [президенту Украины Владимиру] Зеленскому?"

"В таком прагматичном подходе к Украине, безусловно, есть доля ревности и соперничества. Но мы игнорируем потребность глобального Юга во внимании себе в ущерб", - полагает Игнейшес.

Говоря о боевых действиях на Украине, обозреватель добавил, что "справедливого мира не наступит без поддержки остающихся в стороне" стран. Как полагает Игнейшес, "США не обеспечат свои интересы в сфере национальной безопасности без большей вовлеченности в вопросы глобального развития".

Как констатировал журналист, в прошлом году президент США Джо Байден в выступлении с трибуны ГА ООН выражал готовность содействовать другим странам и заострил внимание на некоторых финансируемых США программах в интересах "самых бедных в мире". "Но спустя один год что дали эти обещания? Если не считать усердной работы добросовестных структур, таких как Агентство по международному развитию США, то ответ - немного", - полагает Игнейшес. "Байден, вероятно, в этом месяце представит аналогичный список благих намерений. Но не следует удивляться, если аудитория не обратит внимания", - добавил он.

По мнению обозревателя, США нужно предложить "более честную сделку". Она, по мнению Игнейшеса, должна состоять в том, что Вашингтон "будет более серьезно относиться к проблемам глобального Юга и по-настоящему добиваться результатов" в обмен на то, что страны, получающие помощь США, будут предпринимать усилия по прекращению боевых действий на Украине.