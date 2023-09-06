Он заменит своего предшественника - спутник THEOS, который запустили 1 октября 2008 года

БАНГКОК, 6 сентября. /ТАСС/. Таиланд планирует в октябре вывести на земную орбиту промышленный спутник THEOS-2, который был отправлен из Тулузы на космодром Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

THEOS-2 производства Airbus Defence and Space (подразделение Airbus Group) заменит своего предшественника - спутник THEOS, который был запущен 1 октября 2008 года. Как указало Агентство по развитию геоинформатики и космических технологий (GISTDA), срок эксплуатации THEOS подходит к концу.

Спутник THEOS-2 весит около 425 кг и оснащен камерой высокого разрешения. Он был разработан для исследования Земли, предотвращения стихийных бедствий и ликвидации их последствий, а также обеспечения безопасности.

Южная Корея в феврале договорилась с Таиландом изучить возможность совместно построить космодром на его территории. Южнокорейское министерство науки и информационно-коммуникационных технологий подписало соглашение с GISTDA. Они совместно подготовят технико-экономическое обоснование проекта космодрома. Южная Корея также участвовала в разработке THEOS-2.