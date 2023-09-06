6 сентября, 01:59

В США заявили, что сохранение экономических связей с Китаем важно для нацбезопасности

Министр торговли Соединенных Штатов Джина Раймондо отметила, что Вашингтону необходимо "быть практичным" и "вести диалог, где это возможно"

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Сохранение экономических связей с КНР важно для Соединенных Штатов не только с точки зрения финансов, но и с позиции национальной безопасности. Об этом заявила во вторник министр торговли США Джина Раймондо.

"Недопущение отрыва нашей экономики [от Китая] крайне важно не только для нашей экономики, но и для нашей национальной безопасности", - сказала она в интервью телеканалу CNBC.

Вместе с тем Раймондо добавила, что Вашингтону необходимо "быть практичным" и "вести диалог, где это возможно", однако "никогда не идти на компромиссы в вопросе национальной безопасности".

Раймондо 28-30 августа находилась с визитом в Китае, где провела консультации с официальными лицами и представителями делового сообщества КНР. На этих переговорах стороны обсуждали вопросы коммерческих отношений США и Китая и проблемы, с которыми сталкивается бизнес, а также области потенциального сотрудничества. Во время визита Вашингтон и Пекин договорились о формировании специальной межправительственной рабочей группы для согласования и решения торгово-экономических вопросов. 

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