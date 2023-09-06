Эксперты: США опасаются последствий своей политики, ускорившей сближение РФ и КНДР

Профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун отметил, что Белый дом также опасается, что успехи в ходе СВО на Украине якобы могут объясняться "внешней военной поддержкой"

ПЕКИН, 6 сентября. /ТАСС/. Американские власти опасаются усиливающегося сближения между Москвой и Пхеньяном, однако своей дестабилизирующей политикой в Азиатском регионе Вашингтон лишь стимулирует этот процесс. Такую точку зрения изложили китайские эксперты, комментируя утверждения западных СМИ о якобы запланированной на ближайшее время встрече президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Соединенные Штаты подталкивают КНДР и Россию к укреплению сотрудничества, а частое проведение южнокорейско-американских военных маневров приводит к еще большему разобщению в Северо-Восточной Азии", - приводит газета Global Times мнение профессора Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдуна.

По его словам, Белый дом также опасается, что успехи в ходе специальной военной операции РФ на Украине якобы могут объясняться "внешней военной поддержкой". "По логике Вашингтона, это может расстроить его замыслы использовать украинский кризис для сдерживания России", - добавил Ли Хайдун.

Как полагает другой известный в Китае политолог, сотрудник Центра изучения России при Восточнокитайском педагогическом университете (Шанхай) Цуй Хэн, сближение Москвы и Пхеньяна в 2023 году происходит в новых условиях, отличающихся от тех, которые сложились к 2019 году, когда Ким Чен Ын посетил с визитом РФ. Эксперт отметил, что четыре года назад состояние отношений России с Евросоюзом, Республикой Корея, США и Японией было гораздо лучше, чем сейчас.

"В то время визит Ким Чен Ына в Россию означал новый этап регионального сотрудничества в Северо-Восточной Азии, где к 2023 году ситуация кардинально изменилась", - пояснил он. Цуй Хэн напомнил, что в последние годы усилилась негативная тенденция, возникшая в связи с политикой США, которая нацелена на формирование в регионе обособленных блоков. "На этом фоне Россия и КНДР активизировали сотрудничество в сфере безопасности, чтобы сообща противостоять внешним угрозам", - подытожил он.

В понедельник газета The New York Times со ссылкой на источники изложила версию, согласно которой Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию. Как утверждают авторы издания, в середине месяца он может встретиться во Владивостоке с Путиным. Кремль не сообщал о планах проведения такой встречи.