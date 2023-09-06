США и Албания запросили на 8 сентября заседание СБ ООН по Украине

При этом темой заседания, как ожидается, станет годовщина референдумов в новых российских регионах

ООН, 6 сентября. /ТАСС/. Делегации США и Албании запросили на 8 сентября заседание Совета Безопасности ООН по теме Украины. Об этом сообщил ТАСС источник во всемирной организации. Албания председательствует в Совбезе в этом месяце.

"Да, Албания и США инициировали заседание", - сказал собеседник агентства. При этом темой заседания, как ожидается, станет годовщина референдумов в новых российских регионах.

На 20 сентября назначено заседание СБ ООН по Украине на уровне глав делегаций, которые прибудут на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН.