В Японии выдвинули обвинения против гражданина, совершившего покушение на премьера

Ему грозит до 10 лет лишения свободы

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Японская прокуратура выдвинула официальные обвинения в отношении 24-летнего Рюдзи Кимуры, который весной этого года осуществил покушение на премьер-министра Фумио Кисиду. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что безработному местному жителю вменяется покушение на убийство и незаконный оборот взрывчатых средств. По этим статьям ему может грозить наказание свыше 10 лет лишения свободы. По данным телеканала NHK, все время, пока шло следствие, Кимура отказывался общаться с правоохранительными органами и хранил молчание.

5 апреля перед выступлением Кисиды в городе Вакаяма 24-летний Кимура кинул предмет цилиндрической формы, похожий на запаянный с двух сторон кусок стальной трубы, который затем взорвался. Благодаря действиям охраны глава правительства не пострадал, травму получил один полицейский. Нападавший был задержан сотрудниками службы безопасности.