В Таджикистане ликвидировали террористов, проникших из Афганистана

ДУШАНБЕ, 6 сентября. /ТАСС/. Три террориста, нарушив таджикско-афганскую границу, проникли на территорию Таджикистана и были ликвидированы спецслужбами республики при оказании сопротивления. Об этом сообщает Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана.

"В ночь с 29 на 30 августа 2023 года трое членов международной террористической организации с целью совершения террористического акта на территории Республики Таджикистан в преддверии Дня государственной независимости незаконно пересекли линию таджикско-афганской границы на охраняемом участке, прилегающем к селению Кеврон дарвазского направления (Дарвазский район Горно-Бадахшанской автономной области республики - прим. ТАСС) <…>. В результате контртеррористической операции трое членов террористической группы были ликвидированы", - говорится в сообщении комитета, опубликованном на сайте национального информагентства Khovar.

По данным госкомитета, спецгруппа взяла под наблюдение маршруты передвижения террористов, 5 сентября боевики были окружены и убиты. В результате оперативно-следственных мероприятий выяснено, что все террористы являлись членами группировки "Джамаат Ансарулла" (запрещена в РФ) и находились в розыске, на них были заведены уголовные дела по статьям УК Таджикистана за незаконное участие в вооруженных конфликтах на территории других государств.

Кроме имеющегося при себе оружия, террористы заранее переправили из Афганистана и разместили в схронах крупную партию вооружения, боевой амуниции и взрывчатых веществ, деньги и средства связи для осуществления террористических актов, а также блокноты с записями, схемами и картами, инструкциями об использовании взрывчатых веществ, способах их закладки, информацией о местах массового скопления людей, расположении правительственных зданий и учреждений. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.