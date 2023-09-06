Япония находится в контакте с США по вопросу возможного визита Ким Чен Ына в Россию

Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно отметил, что Япония озабочена возможным нарушением резолюций СБ ООН, которые запрещают закупки вооружений у КНДР

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии поддерживает контакты с США в контексте возможных планов лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Россию, о чем ранее сообщила газета The New York Times (NYT). Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Мы в курсе этих сообщений, находимся в постоянном контакте с США, в том числе и по данному вопросу. Мы постоянно собираем и анализируем информацию о развитии событий в Северной Корее", - сказал он.

По словам Мацуно, в связи с этим Япония озабочена возможным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, которые запрещают закупки вооружений у КНДР. "Мы продолжим сбор и анализ информации и будем тесно сотрудничать с международным сообществом для обеспечения выполнения соответствующих резолюций", - добавил он.

Газета NYT со ссылкой на источники из числа чиновников США и их союзников написала о том, что лидер КНДР планирует в сентябре посетить Россию. Как отмечало издание, Ким Чен Ын может встретиться во Владивостоке с президентом РФ Владимиром Путиным в середине месяца. Источники NYT утверждают также, что лидер КНДР может посетить Москву и космодром Восточный.

Путин и Ким Чен Ын встречались во Владивостоке в апреле 2019 года.