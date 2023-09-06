В Одесской области сообщили о повреждении зданий и припортовой инфраструктуры

По словам главы региона Олега Кипера, в нескольких населенных пунктах зафиксировали разрушения и пожары

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Административные здания и объекты припортовой инфраструктуры повреждены в результате взрывов в Одесской области. Об этом сообщил глава региона Олег Кипер.

"В нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой инфраструктуры", - написал он в своем Telegram-канале.

Также, по словам Кипера, повреждены административные здания. Названия населенных пунктов он не привел.

В настоящий момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.