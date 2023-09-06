Обозреватель газеты Джон Кэмпфнер пишет, что это может произойти после парламентских выборов в сентябре

ТАСС, 6 сентября. Словакия может стать новым союзником России после парламентских выборов в сентябре. Об этом сообщил обозреватель газеты The Guardian Джон Кэмпфнер.

По его словам, если верить опросам общественного мнения, выборы могут означать возвращение Роберта Фицо [бывшего премьер-министра Словакии]- человека, который "расточает похвалы Москве и подражает Виктору Орбану". Кэмпфнер считает, что в таком случае в Европейском союзе и НАТО может появиться "новый нарушитель спокойствия".

Обозреватель газеты пишет, что, если Фицо будет избран, то существует "опасность разворота на 180 градусов" в политике Словакии, которая сейчас поддерживает киевский режим. Он отметил, что в случае победы Фицо на парламентских выборах страна может начать оказывать помощь Москве.