6 сентября, 03:29

Guardian: Словакия может стать новым союзником России

Красильников Станислав/ ТАСС
© Красильников Станислав/ ТАСС

Обозреватель газеты Джон Кэмпфнер пишет, что это может произойти после парламентских выборов в сентябре

ТАСС, 6 сентября. Словакия может стать новым союзником России после парламентских выборов в сентябре. Об этом сообщил обозреватель газеты The Guardian Джон Кэмпфнер.

Читайте также
Экс-премьер Словакии: членство Украины в НАТО противоречит интересам БратиславыЛидер словацкой оппозиции предложил пересмотреть оборонное соглашение страны с США

По его словам, если верить опросам общественного мнения, выборы могут означать возвращение Роберта Фицо [бывшего премьер-министра Словакии]- человека, который "расточает похвалы Москве и подражает Виктору Орбану". Кэмпфнер считает, что в таком случае в Европейском союзе и НАТО может появиться "новый нарушитель спокойствия".

Обозреватель газеты пишет, что, если Фицо будет избран, то существует "опасность разворота на 180 градусов" в политике Словакии, которая сейчас поддерживает киевский режим. Он отметил, что в случае победы Фицо на парламентских выборах страна может начать оказывать помощь Москве. 

Теги:
СловакияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация