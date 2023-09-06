Премьер Госсовета: сотрудничество Китая с АСЕАН будет прочным при любых волнениях в мире

Ли Цян уверен, что устойчивое взаимодействие между Пекином и АСЕАН позволит обеим сторонам добиться новых успехов в совместном развитии

ПЕКИН, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудничество между Китаем и членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) будет оставаться прочным при любых дестабилизирующих факторах на международной арене. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

"Мы предпринимаем совместные усилия для поддержания стабильности в регионе. Поскольку мы следуем по правильному пути, вне зависимости от того, какие трудные времена нам придется пережить, сотрудничество между Китаем и АСЕАН останется прочным, невзирая ни на что", - подчеркнул он, выступая на саммите ассоциации в Джакарте.

Ли Цян выразил уверенность, что устойчивое взаимодействие между Пекином и АСЕАН позволит обеим сторонам добиться новых успехов в совместном развитии.