6 сентября, 04:06,
обновлено 6 сентября, 04:25
Военная операция на Украине

Очевидцы сообщили о взрывах в Киеве

Воздушная тревога продолжалась почти два часа

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Не менее пяти взрывов прозвучало в Киеве утром, сообщили ТАСС очевидцы.

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"Примерно в 05:50 мск начались взрывы в Киеве, не менее пяти было", - рассказал собеседник агентства.

Воздушная тревога в украинской столице продолжалась почти два часа.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял о работе системы противовоздушной обороны и призывал жителей оставаться в укрытиях.

Ранним утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Помимо Киева, взрывы также произошли в Одесской области. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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