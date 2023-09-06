Очевидцы сообщили о взрывах в Киеве

Воздушная тревога продолжалась почти два часа

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Не менее пяти взрывов прозвучало в Киеве утром, сообщили ТАСС очевидцы.

"Примерно в 05:50 мск начались взрывы в Киеве, не менее пяти было", - рассказал собеседник агентства.

Воздушная тревога в украинской столице продолжалась почти два часа.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял о работе системы противовоздушной обороны и призывал жителей оставаться в укрытиях.

Ранним утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Помимо Киева, взрывы также произошли в Одесской области.