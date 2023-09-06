Источник заявил, что рабочие группы по газовому хабу могут не добиться быстрых результатов

Он отметил, что хаб задумывается как международно-ориентированный проект

АНКАРА, 6 сентября. /ТАСС/. Рабочие группы Турции и России по вопросам реализации проекта газового хаба предполагается создать на уровне как ведомств, так и компаний, но скорых результатов ждать не стоит. Об этом сообщил ТАСС источник в турецких энергетических кругах.

"Да, в соответствии с решением лидеров двух стран будут созданы эти рабочие группы. Предполагаем, что это будет работа и на уровне заинтересованных ведомств, и на уровне компаний Botas и "Газпром". Но надо понимать, что вопрос создания центра газовой торговли - комплексный. Скорых результатов может не быть, потребуется время для реализации", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что хаб задумывается как международно-ориентированный проект, поэтому "предстоит провести большую работу с поставщиками, покупателями, оптимизировать юридические нормы".

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток". Власти Турции заявляют, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта хаба, но необходимо внести поправки в законодательство. Первые законодательные решения были приняты в начале апреля и касались деятельности турецкой нефтегазовой компании Botas и ряда других поставщиков.

Выступая 4 сентября в Сочи по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Путин сообщил, что "Газпром" передал турецкой госкомпании Botas проект дорожной карты по реализации проекта создания газового хаба. Он отметил, что на повестке дня стоит вопрос об учреждении совместной рабочей группы.