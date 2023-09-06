Министр объединения Южной Кореи назначил перебежчика из КНДР своим советником

Ким Ён Хо отметил, что назначение Ко Ён Хвана соответствует планам по укреплению аналитического потенциала ведомства в отношении КНДР

СЕУЛ, 6 сентября. /ТАСС/. Министр объединения Республики Корея Ким Ён Хо назначил перебежчика, бывшего дипломата из КНДР Ко Ён Хвана на пост своего специального советника по межкорейским делам. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Ко Ён Хван бежал в Южную Корею в 1991 году. На юге полуострова он работал в государственном Институте стратегии национальной безопасности. Министр отметил, что назначение перебежчика на пост советника соответствует планам по укреплению аналитического потенциала ведомства в отношении КНДР.

Действующий президент Республики Корея Юн Сок Ёль последовательно проводит жесткий курс по отношению к народной республике. Этим летом он назначил новым министром объединения Ким Ён Хо - профессора, известного своими консервативными взглядами и жестким подходом к КНДР. В связи с перестановкой южнокорейский лидер отметил, что министерству следует перестать играть роль "ведомства по оказанию помощи" Пхеньяну.

Министерство при новом руководстве, как тогда сообщалось, должно отдать приоритет аналитической работе, а не попыткам сближения с КНДР или организации межкорейских обменов. Кроме того, южнокорейский президент обозначил еще одно важное направление работы - освещение ситуации с правами человека в КНДР. В прошлом Ким Ён Хо был специальным представителем МИД Республики Корея по правам человека.