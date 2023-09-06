Французский генерал Делавард предрек окончание СВО на условиях России

Офицер ордена Почетного легиона считает, что ожидается контрнаступление со стороны РФ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Генерал французской армии, офицер ордена Почетного легиона Доминик Делавард заявил, что вероятное контрнаступление со стороны России может положить конец военным действиям и завершить конфликт на Украине на условиях России.

Об этом французский генерал сообщил в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Никакой надежды для Украины нет. Поэтому, скорее всего, что ожидается - это контрнаступление со стороны России. Я думаю, в какой-то момент мы его увидим, это положит конец этой войне на условиях России", - рассказал Делавард.