6 сентября, 05:33,
обновлено 6 сентября, 06:06

Армения проведет совместные с США учения на своей территории

Александр Патрин/ ТАСС
© Александр Патрин/ ТАСС

Согласно заявлению армянского Минобороны, они пройдут 11-20 сентября

ТАСС, 6 сентября. Совместные военные учения Армении и США EAGLE PARTNER 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября. Об этом сообщило Минобороны Армении.

Читайте также
США призывали к возобновлению движения по Лачинскому коридоруГосдеп призвал Баку и Степанакерт согласовать доставку помощи в Нагорный КарабахГлава Европейского комитета по развитию НАТО призвал Армению вступить в альянс

"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 11 по 20 сентября в Армении, в частности, в учебном центре "Зар" миротворческой бригады и учебном центре N министерства обороны, пройдут совместные армяно-американские учения EAGLE PARTNER 2023", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В качестве целей совместных учений указаны повышение уровня оперативной совместимости соединений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обмен передовым опытом в области управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения к планируемой оценке в рамках Концепции оперативных возможностей НАТО.

В понедельник председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер сообщил, что Армении следует вступить в Североатлантический альянс. Позднее в тот же день заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что страна сотрудничает с НАТО в различных форматах и готова продолжить этот процесс. 

Теги:
АрменияСША
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация