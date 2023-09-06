В Техасе заявили о перевозке более 35 тыс. мигрантов из штата в другие города США

По словам губернатора штата Грега Эбботта, более 13,3 тыс. человек вывезли в Нью-Йорк

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Свыше 35 тыс. мигрантов вывезены из штата Техас на границе с Мексикой в крупные американские города, в том числе в Вашингтон и Нью-Йорк. Об этом сообщил губернатор штата Грег Эбботт.

"Техас доставил на автобусах более 35 тыс. мигрантов в так называемые города-убежища. <...> Нашей миссией по вывозу людей на автобусах мы оказываем важнейшую помощь перегруженным приграничным городам Техаса", - говорится в заявлении Эбботта в социальной сети X (ранее Twitter).

По словам губернатора, более 13,3 тыс. были вывезены в Нью-Йорк, свыше 11,3 тыс. человек - в Вашингтон и не менее 6,7 тыс. - в Чикаго. Также мигрантов на автобусах отправили в города Филадельфия, Денвер и Лос-Анджелес.

Политику выдворения мигрантов губернатор Техаса начал еще в апреле 2022 года. Статус города-убежища не является юридически оформленным термином. Он означает, что местные власти не будут преследовать нелегальных мигрантов за нарушение закона об иммиграции в США, в подобных городах нелегальные мигранты могут работать и получать социальное обеспечение.

Ранее Эбботт обвинил администрацию президента США Джо Байдена в обострении ситуации с нелегальной миграцией на американо-мексиканской границе. Согласно новому правилу, разработанному Белым домом, мигранты, прибывающие в США через южную границу, не будут иметь права на защиту, если не смогут доказать, что ранее запросили статус беженца в другой стране, например в Мексике. Тем, кто не сможет доказать свое право на убежище, грозит немедленная депортация из США в Мексику или на родину, а также пятилетний запрет на въезд в Соединенные Штаты.