Глава МИД Индии сообщил о продолжении работы над совместной декларацией саммита G20

Субраманьям Джайшанкар признал, что среди членов "Большой двадцатки" остаются расхождения, но они проявились еще во время министерских встреч

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сентября. /ТАСС/. Работа над согласованием совместной итоговой декларации саммита "Большой двадцатки", который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября, продолжается, несмотря на расхождение мнений. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

"Мы ведем переговоры [по итоговой декларации] сейчас. Старт этому процессу был дан не вчера, а определенное время назад", - заявил Джайшанкар в интервью агентству ANI.

Он признал при этом, что среди членов "Большой двадцатки" остаются расхождения, но они проявились еще во время министерских встреч. "Проблемы есть. Они появились не сегодня. Уже несколько месяцев идет процесс подготовки на разных уровнях, где министры, чиновники пытаются добиваться прогресса по различным вопросам. Это [саммит] будет кульминацией этого процесса", - заявил министр.

В частности, он прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который возглавит российскую делегацию, о том, что Россия не одобрит общую декларацию, которая не будет учитывать позицию Москвы. "С моей точки зрения, все пытаются заявить свои национальные позиции, пытаются максимизировать свои переговорные позиции. Я думаю, что стоит подождать и посмотреть, что реально произойдет на переговорах, а не делать преждевременных выводов", - заявил Джайшанкар в ответ на вопрос о словах российского коллеги.

Индийский министр отметил, что "мир ждет от "Большой двадцатки" очень многого в отношении того, что она может предложить для решения стоящих перед миром вызовов". "Мир ждет. Я смотрю на это [результативность саммита], с точки зрения Индии, скорее как на ответственность, что у нас есть ответственность в более сложном мире, сложном из-за последствий пандемии, конфликта, климата, кризиса государственной задолженности", - заявил министр.