6 сентября, 06:15,
обновлено 6 сентября, 06:22

СМИ сообщили о прибытии Блинкена в Киев

Ukrainian Presidential Press Office via AP
Госсекретарь США Энтони Блинкен
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

Официальных подтверждений визита Госсекретаря США на Украину пока не поступало

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. Об этом сообщили украинские СМИ.

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По информации издания "Европейская правда", Блинкен уже находится в Киеве. В свою очередь издание "Klymenko Time" сообщило о перекрытии движения в центре Киева. Официальных подтверждений этой информации пока не поступало.

Накануне заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател не стал подтверждать информацию украинского издания "Зеркало недели" о готовящемся на 6 сентября визите госсекретаря на Украину. В прошлый раз Блинкен побывал там в сентябре 2022 года. 

Теги:
УкраинаСШАБлинкен, Энтони
© Информационное агентство ТАСС
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