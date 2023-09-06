СМИ сообщили о прибытии Блинкена в Киев

Официальных подтверждений визита Госсекретаря США на Украину пока не поступало

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. Об этом сообщили украинские СМИ.

По информации издания "Европейская правда", Блинкен уже находится в Киеве. В свою очередь издание "Klymenko Time" сообщило о перекрытии движения в центре Киева. Официальных подтверждений этой информации пока не поступало.

Накануне заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател не стал подтверждать информацию украинского издания "Зеркало недели" о готовящемся на 6 сентября визите госсекретаря на Украину. В прошлый раз Блинкен побывал там в сентябре 2022 года.