Начальник Генштаба Киргизии примет участие в финальной фазе учений сил ОДКБ

Для этого Эрлис Тердикбаев прибыл в Белоруссию, сообщает киргизское Минобороны

БИШКЕК, 6 сентября. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Киргизии Эрлис Тердикбаев прибыл в Белоруссию для участия в финальной части военных учений подразделений стран Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба киргизского Минобороны.

"Начальник Генерального штаба вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Кыргызской Республики генерал-майор Эрлис Тердикбаев прибыл в Республику Беларусь для участия в активной фазе совместных оперативно-стратегических учений "Боевое братство - 2023", - говорится в сообщении.

Тердикбаев вместе с начальником Генштаба Белоруссии Виктором Гулевичем уже посетил "штаб руководства и лагерь, в котором базируются воинские контингенты".

Во время посещения лагеря начальник киргизского Генштаба встретился с личным составом "воинского контингента, участвующим на учениях от Кыргызской Республики, выслушал доклады соответствующих должностных лиц по вопросам организации быта и всестороннего обеспечения, проведения совместных мероприятий и пожелал им успехов в достижении высоких результатов в ходе совместных маневров".