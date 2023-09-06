Прокурор Нью-Йорка потребовала наказать Трампа за "легкомысленное поведение" в суде

По данным Politico, Летиция Джеймс требует, чтобы экс-президент США и его адвокаты заплатили $20 тыс., так как его юристы постоянно приводят одинаковые аргументы, которые судья уже неоднократно отклонял с октября 2022 года

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс попросила суд привлечь к ответственности бывшего президента США Дональда Трампа, его взрослых детей, компанию Trump Organization и их адвокатов из-за "легкомысленного поведения" в суде.

Как сообщает газета Politico, Джеймс требует, чтобы Трамп и его адвокаты заплатили $20 тыс. за "легкомысленное поведение", так как его юристы постоянно приводят одинаковые аргументы, которые судья уже неоднократно отклонял с октября 2022 года. Главным аргументом защитников бывшего хозяина Белого дома является тот факт, что генеральная прокуратура не имеет "полномочий выдвигать иски против Трампа", уточняет издание.

Ранее суд в Нью-Йорке обязал Trump Organization выплатить $1,6 млн в виде штрафов по делу о финансовых махинациях.

В июле 2021 года Trump Organization и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, причастности к мошенничеству, хищению имущества и подделке документов. Компании, в частности, инкриминировалось искусственное завышение стоимости ее активов с целью получения кредитов. Руководство компании не признавало вину. В декабре прошлого года суд присяжных нью-йоркского района Манхэттен признал компанию виновной.

Республиканец Трамп отвергает обвинения и называет проводимые властями Нью-Йорка расследования охотой на ведьм, инициированной демократами.