6 сентября, 06:36
Военная операция на Украине

Украинский командующий сообщил о сложной обстановке на трех направлениях

AP Photo/ Libkos
© AP Photo/ Libkos

По словам Александра Сырского, речь идет об артемовском, купянском и краснолиманском направлениях

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский сообщил о сложной обстановке на трех направлениях.

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"Оперативная обстановка на восточных направлениях остается сложной", - написал он в Telegram-канале. Генерал уточнил, что речь идет об артемовском, купянском и краснолиманском направлениях. В связи с этим Сырский приказал "обеспечить надежную оборону" и не допустить потерю занимаемых рубежей.

В последние дни в украинских СМИ появилась информация, что ВСУ вынуждены перебрасывать резервы с юга на восток страны, поскольку ситуация на купянском и артемовском направлениях грозит прорывом фронта. Газета The New York Times написала, что США и их союзники называют одной из причин провала украинского контрнаступления слишком большое рассредоточение сил на нескольких направлениях и настоятельно рекомендуют Украине сконцентрировать основные силы на единственном - южном - направлении. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев не может перебросить основные силы на южное направление, так как это грозит потерей территорий на востоке. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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