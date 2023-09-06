СМИ: Запад поможет Индии провести саммит G20, поскольку видит в ней соперника Китаю

По информации Bloomberg, страна также является для них стратегическим партнером, особенно в области торговли и технологий

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Страны Запада и их союзники рассчитывают на успех саммита Группы двадцати (G20) в Нью-Дели, поскольку видят в Индии возможного партнера по навязыванию конкуренции Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников.

По словам высокопоставленного собеседника агентства, США и их союзники, такие как Франция, Германия и Япония, намерены выстраивать отношения с Нью-Дели с расчетом на долгосрочную перспективу. Это связано с тем, что Индия является для них "единственной страной в Индо-Тихоокеанском регионе, обладающей экономическим и военным потенциалом и, что немаловажно, волей, чтобы противостоять растущей напористости Китая".

Чиновники из ЕС отметили, что в их интересах помочь Индии провести успешный саммит, поскольку страна является для них стратегическим партнером, особенно в области торговли и технологий. Подчеркивается, что сообщество не будет расценивать возможное отсутствие итогового заявления как неудачу.

По словам источников, обсуждение экономического сотрудничества "не идет гладко". Два собеседника Bloomberg заявили, что "у представителей ЕС сложилось впечатление, будто Индия рассматривает блок как все менее актуальное стареющее сообщество, несмотря на крупнейший в мире единый рынок".

Индия 9-10 сентября примет саммит G20. Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров, Китай - премьер Госсовета Ли Цян.