Чехия выразила готовность помочь Украине организовать выборы в 2024 году

Точная форма этой помощи может обсуждаться только на основании конкретного запроса украинской стороны, заявил официальный представитель МИД страны Даниэл Дрейка

ПРАГА, 6 сентября. /ТАСС/. Чехия готова помочь Украине провести парламентские и президентские выборы в 2024 году. Об этом порталу Euractiv сообщил официальный представитель чешского МИД Даниэл Дрейка.

"Организация выборов в условиях военного конфликта России и Украины регулируется законодательством Украины, и, несмотря на сложность, мы считаем, что их можно организовать в следующем году", - приводит слова Дрейка портал. "Чехия готова поддержать Украину в этом вопросе, но точная форма этой помощи может обсуждаться только на основании конкретного запроса украинской стороны", - заявил официальный представитель МИД.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан подтвердил готовность страны оказать помощь, добавив, что требования, выдвигаемые Украиной, будут определять специфику чешской помощи, сообщает портал.

Парламентские выборы должны пройти на Украине в октябре, а президентские - весной 2024 года. По конституции проводить их во время действия военного положения нельзя. Однако западные партнеры Киева настаивают на проведении выборов в предусмотренные сроки. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий. Но позднее риторика украинского президента несколько изменилась, и он допустил проведение выборов до окончания боевых действий, если Запад предоставит для этого финансирование.