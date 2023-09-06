Мятежники в Нигере потребовали от Франции установить график вывода ее военнослужащих

По данным Al Arabiya, стороны обсуждают только вывод французских войск, действовавших в зоне африканского Сахеля "Бархан"

ДУБАЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Военные, захватившие власть в Нигере, потребовали от Франции определить график вывода ее военнослужащих с территории африканской страны. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, стороны обсуждают только вывод французских войск, действовавших в зоне африканского Сахеля "Бархан". В переговорах принимают участие представители офицерского корпуса военных подразделений Франции, дислоцированных на территории Нигера. Французский посол в Ниамее и представители центральной власти, не признающие легитимность сформированного мятежниками правительства африканского государства, не получили возможность обсуждать с ними сроки вывода войск.

5 сентября газета Le Monde со ссылкой на источники проинформировала, что Франция приступила к переговорам с военными Нигера о возможности вывода части своих подразделений. При этом ни о численности солдат, которые могут покинуть Нигер, ни о графике их вывода издание не сообщило. Французские военнослужащие могут быть частично передислоцированы в соседние страны, в особенности в Чад, или частично возвращены на родину.