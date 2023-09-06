Президент Южной Кореи заявил о готовности возобновить трехсторонний саммит с КНР и Японией

По словам Юн Сок Ёля, сотрудничество между странами необходимо для решения международных проблем и содействия развитию АСЕАН

СЕУЛ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль готов приложить усилия для скорейшего возобновления трехстороннего сотрудничества с Китаем и Японией, включая организацию нового трехстороннего саммита. Об этом он заявил в ходе саммита в формате АСЕАН+3.

По словам президента, для решения международных проблем и содействия развитию АСЕАН необходимо развивать сотрудничество между КНР, Республикой Корея и Японией. "Будучи председателем девятого саммита Республики Корея, Японии и КНР и страной-координатором, представляющей три страны в формате АСЕАН+3, Республика Корея готова играть активную роль в этих усилиях", - сказал он. Трансляция выступления велась на странице администрации президента Индонезии в YouTube.

"Мы планируем провести тесные консультации с Токио и Пекином, чтобы ускорить возобновление трехсторонних механизмов, включая трехсторонний саммит, в ближайшем будущем", - добавил президент.

Трехсторонний саммит КНР, Республики Корея и Японии впервые состоялся в 2008 году, было организовано восемь таких встреч, последняя - в 2019 году. Работа формата была приостановлена из-за разногласий между Сеулом и Токио вокруг компенсаций жертвам принудительного труда, а также из-за пандемии. После прихода к власти нового президента Юн Сок Ёля в Республике Корея в 2022 году в двусторонних связях с Японией наметилось потепление.