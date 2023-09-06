Эксперт заявил, что стратегия США по сдерживанию Китая больше не работает

По мнению военного эксперта Брайана Кларка, из-за подрыва военного преимущества Вашингтона над Пекином глобальными проблемами и устаревшей структурой вооруженных сил

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. США следует разработать новую стратегию по сдерживанию Китая, так как нынешняя больше не работает из-за подрыва глобальными проблемами и устаревшей структурой вооруженных сил военного преимущества Вашингтона над Пекином. Такое мнение выразил военный эксперт Брайан Кларк в статье в журнале Foreign Policy, опубликованной во вторник.

"Распространение технологий, растущие глобальные проблемы и устаревшая структура вооруженных сил подорвали военное преимущество Соединенных Штатов над Китаем <...>, лидерам США, стремящимся к сдерживанию [Китая], придется разработать другую стратегию", - написал Кларк.

Он также добавил, что США должны показать, что любой возможный конфликт в регионе "непривлекателен для Пекина", так как он будет "затяжным и чрезвычайно дорогостоящим". Поэтому вместо того, чтобы оптимизировать вооруженные силы, Вашингтону следуют развернуть "кампанию по подрыву уверенности Пекина".

Ранее министр торговли США Джина Раймондо заявила, что Соединенные Штаты и Китай находятся в состоянии "жесткой конкуренции" на всех уровнях, но таким соперничеством нужно управлять, поскольку конфликт сторон не отвечает ничьим интересам. При этом она подчеркнула, что США не готовы идти на компромиссы в сфере национальной безопасности.

Раймондо 28-30 августа находилась с визитом в Китае, где провела консультации с официальными лицами и представителями делового сообщества КНР. На этих переговорах стороны обсуждали вопросы коммерческих отношений США и Китая и проблемы, с которыми сталкивается бизнес, а также области потенциального сотрудничества. Во время визита Вашингтон и Пекин договорились о формировании специальной межправительственной рабочей группы для согласования и решения торгово-экономических вопросов.