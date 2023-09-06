Киев в сентябре обсудит с иностранными компаниями наращивание производства оружия

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что страна планирует уделять основное внимание "строительству беспилотных летательных объектов, которые будут эффективны и одновременно просты в конструкции"

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Украинские власти планируют провести в конце сентября форум оборонной промышленности с участием иностранных компаний. Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу Welt, на повестке форума будет стоять вопрос наращивания производства оружия, в котором нуждается Киев.

Министр отметил, что Украина сейчас планирует уделять основное внимание "строительству беспилотных летательных объектов, которые будут эффективны и одновременно просты в конструкции". "Поэтому в конце месяца мы проведем здесь, на Украине, так называемый форум оборонной промышленности. В нем примут участие также германские производители оружия", - сообщил Кулеба. По его словам, вместе с украинскими фирмами они обсудят вопрос "значительного наращивания производства" вооружений.

"У нас есть список пожеланий, который мы передадим германскому правительству. Но речь в ближайшие месяцы пойдет о том, как мы вместе можем изготавливать артиллерийские снаряды и запчасти, другие суперсовременные боевые системы, в которых нуждаемся", - сказал он. "От этого извлекут выгоду ваши компании, наши компании и европейская безопасность", - утверждает Кулеба.

"В прошлом году речь шла прежде всего об артиллерии и танках", - заметил министр. "Но то, что мы наблюдаем сейчас, - это драматический сдвиг в сторону войны беспилотников. Такого еще никогда не было в истории", - считает Кулеба.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя.