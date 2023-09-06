Шольц заявил, что ФРГ будет тратить на оборону 2% ВВП на протяжении следующего десятилетия

Речь идет о €25-30 млрд с 2028 года

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Германия привержена цели НАТО по выделению на оборонные нужды 2% ВВП, будет ассигновать на это €25-30 млрд с 2028 года. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге.

Он напомнил, что сейчас ФРГ расходует средства на оборону из 100-миллиардного специального фонда, что обеспечит достижение двухпроцентной цели уже со следующего года. "Самое позднее, с 2028 года нам нужно будет напрямую дополнительно выделять из бюджета 25, может даже, почти €30 млрд", - сказал глава кабмина.

"Мы гарантируем Бундесверу двухпроцентный уровень трат на оборону в 2028-м, 2029-м, в 2030-м годах и во всех 30-х годах. Именно так должно быть", - добавил Шольц.